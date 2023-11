Il Metodo Fenoglio prima puntata | una scomoda verità e tradimenti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 26 novembre 2023) Illunedì 27 novembre 2023 debutta inserata su Rai1 con lacomposta da due episodi. La fiction è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. In questo primo appuntamento, il maresciallo Pietrosi renderà conto che la malavita locale a Bari si sta trasformando in organizzazione terribile e tenterà in tutti i modi di farlo capire ai suoi superiori. Questi ultimi, però, non sembreranno disposti a capire e non daranno peso alle sue parole. Iltrama: il maresciallo ha un'intuizione Lade Ilsi aprirà con l'episodio intitolato Una Storia Semplice e ci ...