Il Marsiglia non vince da quattro turni | Gattuso è una furia | “Come si può giocare così male?”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) “Non possiamo permetterci di offrire una prestazionequesta”. Lo ha detto Gennarodopo che il suoha pareggiato 1-1 contro lo Strasburgo in Ligue 1. La vittoria dell’OM manca dae il tecnico italiano prova a scuotere i suoi: “Preferisco perdere 4-0, sarà sempre più facile da accettare. Mi assumo le mie responsabilità ma non capiscoriusciamo anel primo tempo enel secondo”, le parole riportate da Ouest France. Poi rivela: “Ho chiesto ai giocatorifosse possibile nonre i duelli, non arrivare sulle seconde palle e perderetante volte il possesso. Sono amareggiato e mi aspetto di più – ...