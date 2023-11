Il Grande uno rosso | un film di guerra vera

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) ILUNORaistoria ore 21.10 Con Lee Marvin, Mark Hamilll e Robert Carradine. Regia di Samuel Fuller. Produzione USA 1980. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA IlUnofu il primo reggimento di fanteria americano. Il regista Samuel Fuller che combattè nei suoi ranghi durante la secondamondiale brigò per molti anni per farci su une ci riuscì solo nel 1980 quando i critici francesi del "Cahiers du cinema" l'avevano promosso a maestro di cinema. La trama accompagna quattro soldati dell'Uno (comandati da un sergente veterano) attraverso gli inferni di Tunisia, Normandia, Belgio e Sicilia PERCHE' VEDERLO Perchè Fuller specialista dibellici ("Corea in fiamme" "I figli della gloria" "L'urlo della ...