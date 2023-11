Il forum sul “dual use” è un asset per il Paese L’opinione dell’avv Porchiazzo

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) Si è svolta questa settimana alla Farnesina la prima edizione delitaliano sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Organizzato dall’autorità nazionale Uama, competente per il controllo delle esportazioni nel settore dei beni e delle tecnologie a duplice uso, del regime anti tortura e delle misure sanzionatorie dell’Unione europea, in collaborazione con Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), l’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di elevato profilo delle istituzioni (Agenzia dogane e monopoli, Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Mimit, Stato maggiore della Difesa), dell’industria, del mondo accademico e della ricerca. Ilè unper il. Fondamentalmente possiamo declinare l’affermazione su tre verticali. La prima, la ...