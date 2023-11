Il digitale al centro | com’è andato il Salone dei Pagamenti 2023

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 26 novembre 2023) Saranno i numeri a certificare il successo deldei. I primi risultati ufficiali della manifestazione che si è svolta il 22, 23 e 24 novembre presso ilMilano Congressi, sono sicuramente un segnale: 13mila presenze nei tre giorni dell’evento, record assoluto per la manifestazione. Giornalettismo, media partner dell’evento, ha avuto modo di misurare la temperatura a tutte le realtà che erano presenti in Fiera, dal punto di osservazione privilegiato del proprio stand, che è stato un crocevia di analisti esterni (ospiti della testata), ma anche delle start-up e delle fintech che, quest’anno, sono state protagoniste della manifestazione. Ovviamente, non sono mancate nemmeno le interlocuzioni istituzionali, soprattutto con gli istituti di credito, con le realtà più grandi presenti al ...