Il Crotone vs Potenza si aggiudica il settimo risultato utile consecutivo

(Di domenica 26 novembre 2023) Serie C NOW girone C 15esima giornata successo delvs il(un solo pareggio conquistato dall’inizio della stagione) con due marcature degli attaccanti Tumminello e Gomez.1 Marcatore: 12° Tumminello, 53° Gomez, 84° Volpe(4-4-2): Dini, Leo, Papini, Loiacono, Giron, D’Ursi, Petriccione, Vinicius (Felippe), Tribuzzi, Tumminello (Vuthaj), Gomez (Cantisani – Spaltro). All. Zauli(3-4-1-2): Alastra, Armini, Cyamfi, Sbraga, Pace, Varrenga, Candellori, Di Grazia (Volpe), Saporiti (Schiattarella), Caturano, Gagliano (Rossetti). All. Lerda Arbitro: Matteo Centi di Terni Ass. Stefano Franco (Padova)-Giuseppe Lipari (Brescia) Quarto giudice: Antonio Liotta (Castellamare di Stabia) Ammoniti: Caturano, Tumminello, Tribuzzi Espulso: Leo Angoli: 6 ...

