Il comunismo è vivo e lotta ancora insieme a noi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) Il marxismo somiglia come una goccia d’acqua al fantasma delcon cui Marx ed Engels aprivano nel 1848 il loro celeberrimo Manifesto del partito comunista. Il marxismo, difatti, se ne va in giro per l’Europa e dintorni proprio come un fantasma. Non è stato criticato, soprattutto in Italia, ma è stato soltanto rimosso. Così accade cheoggi, dopo che è stato smentito sia dalla storia sia dalla teoria, funzioni come ha sempre funzionato: a uso della propaganda politica. Se provate a sostituire la parola borghesia con patriarcato vedrete che l’ossessione di indicare un nemico, perfino inesistente, sul quale far ricadere tutte le colpe c’è. Se rinunciate alla parolae la rimpiazzate con ambientalismo vedrete che l’ideologia anti-capitalista ètutta in piedi. Persino ...