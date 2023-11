(Di domenica 26 novembre 2023) Nè Meloni, né Nordio, né Fdi supportano le preoccupazioni del ministro. L'opposizione ci sguazza ma si divide sul posto in cui accertare i fatti: Copasir, Antimafia o Procura?

Crosetto con la sindrome dell'accerchiamento: "Mi aspetto attacchi giudiziari"

Il ministro della Difesa Crosetto ha dato il via all'offensiva contro la giustizia, agitando lo spauracchio di un prossimo attacco, parlando di informazioni in suo possesso che vanno in ...

Il complotto giudiziario come un B-movie. Crosetto lo evoca ... L'HuffPost

Crosetto con la sindrome dell'accerchiamento: «Mi aspetto attacchi ... Domani

Il Tamarindo: Crosetto e l’accusa contro i magistrati, l’opposizione: «Intimidisce i poteri dello Stato»

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha respinto le affermazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui alcuni magistrati lavorano contro il govern ...

Il complotto giudiziario come un B-movie. Crosetto lo evoca, nessuno dei suoi lo segue

Nè Meloni, né Nordio, né Fdi supportano le preoccupazioni del ministro. L'opposizione ci sguazza ma si divide sul posto in cui accertare i fatti: Copasir, ...