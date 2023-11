Il colpaccio dell' Inter prima della Juve | i tifosi ora possono sognare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) È arrivata questa notizia che può sembrare banale ma banale non lo è affatto: Giuseppe Marotta, amministratore delegatoa parte sportiva, ha prolungato il suo contratto con il club nerazzurro. Scadeva nel 2025, ora nel 2027. Capite bene che non si tratta di quisquilie, soprattutto se concordate sul fatto che siamo di fronte a un tizio che sa il fatto suo. Per dire, i conti. Le ultime dicono che a fronte di una situazione “a monte” ancora piuttosto complicata, quella del club migliora di giorno in giorno. Lo ha certificato il cda andato in scena ieri, chiamato ad approvare latrimestralea stagione 2023-24, quella che va da luglio a settembre: il fatturato del gruppo si è attestato a circa 166 milioni, con enorme aumento (circa 60 milioni) rispetto a un anno fa. Decisive in tal ...