Il colosso del risparmio Zhongzhi in rosso per 36 mld Banche cinesi | un altro gigante a rischio default

(Di domenica 26 novembre 2023) "L’azienda non dispone di attività sufficienti per coprire i debiti a breve termine e il gruppo ha affrontato unsignificativo di non essere in grado di operare in modo continuo e stabile a lungo termine” sono state le parole rivolte agli investitori per “scusarsi” della bancaEnterprise Group con sede a Pechino.è una tra lepiù grandi della Cina e investe in progetti immobiliari, unvalutato 2,7 trilioni di euro e che, nei tempi d'oro, controllava una gestione di patrimoni da capogiro: quasi 129 miliardi di euro. Ha dichiarato di dover affrontare un deficit di quasi 34 miliardi di euro (260 miliardi di Yuan). Le passività della banca che, dall’estate scorsa non ha interrotto il suo crollo, ammontano ora a circa 60 miliardi di euro Segui su affaritaliani.it