Il caso Bagnaia | il 3 volte campione del mondo che passa sottotraccia ma ha riportato l’Italia al vertice della MotoGp

(Di domenica 26 novembre 2023) Simpatico lo è sicuramente, di talento ne ha da vendere, ma è anche umile e diretto quando c’è da ammettere un errore. Di qualità, Francescone ha tante. Eppure c’è un qualcosa, come un muro sottile, che lo divide da quella passione così intensa che gli amanti delle due ruote provavano into. Specie quando in pista scendevano il “Dottor” Valentino Rossi o, ancor più indietro nel tempo, Giacomo Agostini, in grado di cannibalizzare i Mondiali Piloti e Costruttori nel quinquennio 1968-72. Dare risposte a uncome questo, con al centro “Pecco”, è veramente difficile. Specie se il torinese, in un appassionante binomio tutto italiano, guida la moto dei sogni. Quella proveniente da Borgo Panigale, colorata di rosso passione e con il nome di Ducati, con cui a Valencia si è preso il suo secondo titolo in ...