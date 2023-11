(Di domenica 26 novembre 2023) Un’impresa straordinaria quella realizzata da Francesco: il pilota piemontese della Ducati ha vinto il secondo Mondiale di fila. Ancora una volta, come accaduto l’anno scorso, il titolo si è assegnato a Valencia: dopo aver avuto la meglio su Fabio Quartararo nel 2022,in questa stagione ha vinto la concorrenza di Jorge Martin. Una stagione radicalmente diversa rispetto alla precedente, poiché nel 2022dovette rimontare da uno svantaggio di ben 91 punti in classifica, mentre quest’anno è stato l’italiano a subire la rimonta di Martinator nella secondadella stagione. Andiamo a ripercorrere tutte le tappe di questa stagione del pilota azzurro.è partito benissimo nelladella stagione, vincendo Sprint Race e gara inaugurale ...

Formula 1, MotoGP e Coppa Davis: una domenica di grande sport su Sky

... masarebbe campione per il maggior numero di vittorie collezionate nelle gare lunghe in ... ANCORA KO IN AUSTRALIA Nel 1961 l'Italia ripete lo stessodell'anno precedente: vince la zona ...

Il cammino di Pecco Bagnaia. Prima parte dominata, il grave incidente e i nervi saldi per la volata finale OA Sport

Bagnaia fa il bis, vince a Valencia e conquista il titolo della Motogp Domani

Il cammino di Pecco Bagnaia. Prima parte dominata, il grave incidente e i nervi saldi per la volata finale

Un'impresa straordinaria quella realizzata da Francesco Bagnaia: il pilota piemontese della Ducati ha vinto il secondo Mondiale di fila. Ancora una volta, come accaduto l'anno scorso, il titolo si è a ...

In cammino per la libertà: "Ribelliamoci alla strage"

L’organizzatore dell’iniziativa: "Mi aspettavo di vedere più uomini qui con noi". Lacrime per Klodiana: "Onoriamo il ricordo delle vittime continuando a lottare".