“Il berlusconismo ha cancellato il futuro del vostro Paese” | l’intervento di Diaz Sumar al congresso di Si

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) “Ilnelhail, il neo liberalismo ha fatto lo stesso nel resto d’Europa. Ora è nostra responsabilità pensare che vita vorremmo a cosa aspiriamo, ora per battere Meloni e Salvini è necessario pensare a unalternativo, offrire nuovi orizzonti”. Così Yolanda, leader della piattaforma progressista spagnola, in un messaggio aldi Sinistra italiana, in corso a Perugia. “Per togliere il potere ai negazionisti dobbiamo dare migliori risposte al malessere di cui si nutrono le destre con le loro false soluzioni. Si, è necessario pensare la vita che verrà”, aggiunge, citando il titolo che SI ha dato al suo. “Questo lo abbiamo fatto nel nostro ...