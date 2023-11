Icardi | contatti con il Real Madrid confermati

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilsta vivendo un momento di difficoltà riguardante il ruolo di centravanti. Il mancato arrivo di Kylian Mbappé ha costretto Joselu al doppio turno come punta centrale. A mettere una toppa sul problema è stato Jude Bellingham, protagonista assoluto di questa prima parte di stagione. Carlo Ancelotti vorrebbe però rafforzare la rosa e sembra che il nome di Mauropossa essere unae possibilità. Secondo Letterio Pino, che ha rilasciato alcune dichiarazioni e Fanatik: “Siamo in contatto con il, ma ad oggi non c’è ancora un’offerta ufficiale“. SportFace.