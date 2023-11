I simboli della Patria che imbarazzano la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) La Bandiera, lo Stemma e l'Inno sono idi un Paese e di un popolo che si fa identità collettiva». Non una società di individualità affiancate, unite dal bisogno, ma una comunità stretta da un nesso di civiltà, da una lingua e una storia, da un confine, da metanarrazioni che nutrono la sacralità di una gente, riti e tradizioni: singolarità compiute e non aggregazioni indistinte, il cui significato è tradotto nei. Ecco il cuore did'Italia, fresco di stampa per Ferrogallico, scritto da Umberto Maiorca e disegnato da Giuseppe Botte. Un mix di alto potenziale divulgativo fuso alla potenza dell'arte del disegno che inframezza il racconto; affermazione e rilettura delle colonne portanti dell'identità nazionale, non una bieca contrapposizione, che pone indirettamente una riflessione ardente ...