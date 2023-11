I proprietari dell’Europa | Marca

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 novembre 2023) 2023-11-26 13:18:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: El mondo non smette di avanzare a passi da gigante e il calcio, la più importante delle cose meno importanti Per gran parte della società, non sarebbe stato inferiore. Quello globalizzazione che ci ha permesso di connetterci da un’estremità all’altra del pianeta attraverso a clic Ha influenzato anche lo sport. E in questo caso, può riflettersi nella proprietà di società calcistiche nei principali campionati europei. Come lo spieghi? Qatar possedere la squadra più importante del Francia attualmente o cosa Emirati Arabi Uniti Le squadre sarebbero sparse in tutto il mondo se non si comprendesse l’avvento dell’internazionalizzazione nello sport? Passaggi titolari delle squadre dei cinque maggiori campionatiInfografica: Tom’s Alhambra TOMS ...