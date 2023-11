I Paesi Ue si ribellano | “Attenuare le sanzioni contro Putin”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) L’attenzione mediatica va e viene, e molto è cambiato ormai da quel 24 febbraio del 2022. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky godeva di ampio consenso internazionale e interno, una forza che col passare dei mesi, con lo scoppio del conflitto in Israele e con lo stallo militare al fronte si sta pian piano incrinando. La stella del presidente-soldato sembra essersi spenta, sia all’estero che in Patria dove montano i mugugni e si susseguono le epurazioni politiche e militari. La Nato confessa che la “situazione sul campo è difficile”, Biden e Scholz lavorano a un piano per congelare le ostilità e molti temono che Kiev possa “perdere”. In fondo si sa: la guerra stanca, e non solo chi è costretto a combatterla. Tanto che – secondo una indiscrezione di Bloomberg – diversi Stati dell’Unione Europea starebbero spingendo perle proposte di ...