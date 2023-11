I migliori profumi uomo cult sono in offerta per il Black Friday 2023

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 novembre 2023) Se avete tempo (e budget) per un unico acquisto in questa settimana del, sicuramente vi consigliamo di lanciarvi su un profumo. Scegliendo magari tra iperin. Perché? Prima di tutto, iil miglior regalo da programmare per il prossimo a Natale. Fa sempre piacere riceverli, durano parecchio ma spessoun po' troppo costosi per avere voglia di comprarli per se stessi. Ok, è vero: dipende QUALI. Ognuno ha i suoi gusti; anzi, molti hanno proprio un profumo di riferimento al quale non rinuncerebbero mai. Ma la verità è che se conoscete le abitudini del destinatario, o se volete sorprenderlo con qualcosa di nuovo, gli sconti del...