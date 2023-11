“I medici preoccupati” Ballando con le Stelle | la dura confessione di Giovanni Terzi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 novembre 2023)con le, la rivelazione inaspettata di. Come molti sanno il giornalista compagno di Simona Ventura sta partecipando allo show di Milly Carlucci al fianco di Giada Lini. E, nonostante una condizione di salute non proprio ottimale, per usare un eufemismo, sta mostrando una grande energia e un’invidiabile forza di volontà. Proprio nella sesta puntata di sabato 25 novembre ha rischiato però di salutare il pubblico di Rai1.e Giada Lini sono finiti infatti allo spareggio con Paola Perego e Angelo Madonia. Alla fine sono riusciti a spuntarla, in modo anche netto, conquistando il 61% dei voti contro il 39% degli avversari. Insomma l’esperianza a, con tutte le emozioni del caso, continuerà per il fidanzato di Simona. ...