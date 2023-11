Hockey pista | Serie A1 2023 | Forte vince ancora | Lodi blocca Trissino

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023)dei Marmi archivia anche la pratica Sandrigo e consolida il primato nellaA1-2024 disu. La squadra toscana ha raggiunto quota 24 punti in classifica dopo aver letteralmente passeggiato in casa del Sandrigo, imponendosi con un netto 1-8. Un match in totale controllo quello di, unica squadra del lotto a viaggiarea punteggio pieno con otto successi su otto. Frena inveceche non è andata oltre il pareggio per 3-3 sulla difficiledi, agguantando i lombardi a 7:28 dalla fine grazie alla rete di Garcia Mallea Non sbaglia neanche Follonica, attualmente al terzo posto dopo aver la avuto la meglio su Sarzana con il punteggio di misura di 6-7. Da segnalare poi il ...