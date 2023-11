Hockey ghiaccio | in Alps League vittorie per Vipiteno | Cavaliers | Merano e Fassa

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Un altro sabato sera della stagione regolare dell’disuè andato in archivio. Tante erano le squadre impegnate in pista. Ecco come sono andate le cose. Successi per, 5-2 sull’EC-KAC Future Team, per gli Unterland, addirittura 10-2 sull’HK RST Pellet, e deiFalcons, per 7-3 sull’EC Die Adler. Nell’incrocio tutto italiano invece frae Cortina, sono stati i primi a spuntarla per 4-3, in un confronto acceso sino all’ultimo. Infine la sconfitta del Gherdeina, fra le mura amiche, per 3-4 all’overtime contro gli Steel Wings Linz. Il torneo torna in scena domani sera, con il Renon che farà visita all’EHC Lustenau. Foto: Max Pattis