(Di domenica 26 novembre 2023)polmonare per Francesco che compare in video ma non riesce a leggere i testi preparati

Papa: "Non mi affaccio per l'infezione"

12.57 Papa: "Non mi affaccio per l'infezione" "Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema diai",ha detto Papa Francesco in video collegamento da Santa Mara introducendo l'Angelus e la riflessione letta da mons. Braida. Al termine, l'appello letto sempre da monsignor ...

Papa Francesco: “Non posso affacciarmi per l’Angelus perché ho questo problema di infiammazione… Il Fatto Quotidiano

"Ho un'infiammazione ai polmoni". La rinuncia del Papa ilGiornale.it

Papa Francesco: «Ho un'infiammazione ai polmoni». Si collega da Santa Marta, il ghostwriter Braida legge l'Angelus al suo posto

«Francesco come Pietro, coraggio!». In piazza un grande cartello viene issato sulla testa di migliaia di persone che stavolta hanno gli occhi incollati non tanto sulla finestra ...

Angelus, Papa: “Non mi affaccio alla finestra, ho i polmoni infiammati”

Papa Francesco dice che oggi non può affacciarsi dalla finestra per l’Angelus perché ha “un problema di infiammazione ai polmoni”. Così Bergoglio, in collegamento video dalla cappella di Casa Santa Ma ...