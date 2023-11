Highlights e gol Frosinone-Genoa 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Serie A, Cagliari - Monza 1 - 1. Alle 15 altre due partite. Stasera Juventus - Inter

... il Monza trova il pari al 61esimo con Maric, appena entrato, al suo primoin A, colpendo di ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Serie A, quanto costa un biglietto: la ...

Il Milan ritrova la vittoria: Fiorentina ko 1-0 Sky Sport

Vicenza-Pro Sesto 2-0, gol e highlights (15a giornata) Il Giornale Di Vicenza

VIDEO - La Salernitana ribalta la Lazio e centra la prima vittoria: finisce 2-1, la sintesi del match

Arriva la prima vittoria stagionale per la Salernitana. La formazione allenata da Filippo Inzaghi batte in rimonta la Lazio, per cui invece ormai la crisi è aperta. Biancocelesti in ...

Serie B, Pisa-Brescia 1-1: gol e highlights

Il nuovo Brescia guidato da Rolando Maran riparte da un buon pareggio in rimonta in casa del Pisa. Rondinelle meglio nella ripresa e in più occasioni vicine al sorpasso, ma pareggio nel complesso ...