Highlights e gol Cadice-Real Madrid 0-3 | Liga 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilcon glidi0-3, sfida valida per la quattordicesima giornata della/24. A decidere l’incontro per i blancos è la doppietta di Rodrygo e la rete finale di Bellingham, che fissa il risultato sul 3-0. Le merengues volano al primo posto in attesa del Girona, impegnato domani nel posticipo contro l’Athletic Bilbao. SportFace.