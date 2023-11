Harry Styles | il suo taglio di capelli continua a far discutere | è una strategia di marketing?

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 26 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionee il suo cambio look stanno facendomolto. Il cantante ha tagliato ioptando per unbuzzcut e non a tutti i suoi fan questa scelta è piaciuta. C’è chi lo trova un uomo ancora molto affascinante e chi invece sostiene che a causa di questoabbia perso quel fascino che lo caratterizzava, in quanto iricci sono da sempre una prerogativa del cantante. Inoltre, si è parlato molto anche delle motivazioni che hanno portatoa ...