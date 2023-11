Harry Potter | Lea | Terra amara o Fazio? La tv del 26 novembre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) Per la prima serata in tv, domenica 26su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Lea – I nostri figli 2”, con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Verranno proposti due episodi dal titolo “Scelte” e “Amore che vieni, amore che vai”. Nel primo, i medici di Camilla valutano l’ipotesi di un trapianto di fegato. In quanto madre biologica, la candidata perfetta alla donazione è Sofia, che accetta immediatamente. Arturo, travolto dal senso di colpa, decide di tornare in Italia da Lea e Martina. Nel secondo, Lea affronta le dolorose conseguenze del comportamento di Arturo. Dopo essere stata ferita, Valeria viene operata presso l’Ospedale Estense. Quanto accaduto la avvicina ulteriormente a Marco. Il test di compatibilità di Sofia per il trapianto di fegato ha esito positivo… Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il docu-reality “La caserma”. Il programma è ambientato ...