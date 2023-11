Harry Potter e l’Ordine della Fenice | Evanna Lynch | la storia del suo casting è incredibile

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 26 novembre 2023) Quella dinel cast diè una piccola favola moderna capace di dimostrare come, a volte, tutto nella vita sia veramente possibile, anche entrare nel magico mondo di Hogwarts come co-protagonista dopo averlo desiderato ed amato da lettrice e fan di J.K. Rowling, e mentre stava lottando contro i suoi disturbi alimentari. La giovane attrice, infatti, a soli 14 anni si presenta per il ruolosognante ed originale Luna Lovegood per il film, andando a sbaragliare letteralmente la concorrenza. Sembra, infatti, che dopo aver provato la sua scena con Daniel Radcliffe, tutta la produzione sia stata assolutamente in accordo nel dichiarare ...