(Di domenica 26 novembre 2023) Susanna Tamaro, autrice di best seller come “Va’ dove ti porta il cuore”, ha recentemente pubblicato due nuovi libri, “Il vento soffia dove vuole” (Solferino) e “Tutti abbiamo una stella”. In una recente intervista rilasciata alla Verità, la celebre scrittrice ha discusso il suo punto di vista su vari temi di attualità, dalla dinamica nelle relazioni tra uomini e donne, all’educazione dei ragazzi, fino a toccare l’argomento del. Nel corso dell’intervista, Tamaro ha espresso senza mezzi termini la sua visione dei rapporti tra uomini e donne, affermando: “Perché le cose sono cambiate dagli anni Sessanta e Settanta, in maniera drammatica. Si sono squilibrate le relazioni e le dinamiche energetiche trae femminile. Sono cresciuta negli anni Settanta, all’inizio di questo cambiamento, e ho visto la progressiva distruzione della ...

Parabita: incendio in negozio di computer e telefonia Indagini su ipotesi di origine dolosa

Un incendio all'alba di oggi haun negozio di computer e telefonia a Parabita, lungo la strada che collega il paese con la ... Le fiammecausato ingenti danni al negozio G Tech, di ...

“Hanno distrutto la figura maschile. Ma il patriarcato da noi non c’è” Nicola Porro

Il gioco preso a calci dai ragazzini al parchetto e distrutto: scena ripresa da una telecamera MonzaToday

Paolo Bonolis in lacrime: “Io sono triste” | Lo studio di Ciao Darwin in silenzio

Lo studio di Ciao Darwin resta senza parole, Paolo Bonolis in lacrime che dichiara “io sono triste”. Il pubblico in studio non sa come reagire a tutto questo. Paolo Bonolis è uno dei presentatori Med ...

Prima notte in carcere a Verona per Filippo Turetta: la sua richiesta. L'avvocato Emanuele Compagno rinuncia

Filippo Turetta ha trascorso la sua prima notte in carcere in Italia, a Verona, dopo l'arresto in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin.