Hamas continua a liberare ostaggi e ammette | «Diversi nostri leader sono stati uccisi»

Ultime notizie. Netanyahu : Determinati a continuare fino alla vittoria - fino a ora nessun accordo su ostaggi. ?Ministero Hamas - almeno 80 morti in raid a Jabalya?

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi |Continuano i combattimenti intorno all’ospedale Al Shifa di Gaza. Gallant : «Mio nipote come il più piccolo ostaggio. Faremo di tutto per riportarli a casa»