Hai ancora questo gioco per la PlayStation? È pagato fino a 16 000 euro

Leggi su blowingpost

(Di domenica 26 novembre 2023) Per chi è appassionato del mondo dei videoludico, non sarà una novità assoluta il fatto che alcuni giochi siano considerati rari per svariati motivi, che vanno dalla rarità, al fattore che siano edizioni limitate; di conseguenza arrivano a valere molti soldi per gli appassionati collezionisti. Non tutti sanno quali sono questi titoli, ed oggi ne andremo a prendere in esame alcuni dal valore davvero alto. Foto illustrativa di una4. Adobe Quello che fa considerare raro un videocome dicevamo poc’anzi è sicuramente il numero limitato delle copie distribuite. Infatti, in questa cerchia ristretta, nella classifica dei più rari troviamo tre giochi, che per diversi motivi sono stati distribuiti in un numero davvero esiguo copie. Il titolo per Ps4 considerato tra i più cari Il primo titolo sotto la lente di ingrandimento è Poop Slinger, ...