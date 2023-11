Guido Crosetto accusa la magistratura | “So di riunioni di giudici per attaccare il governo Meloni Vogliono fermarci”

"Al lavoro per fermare l’escalation" in Israele. Ci scrive Guido Crosetto

Crosetto 'Un pericolo per il Governo è l'opposizione giudiziaria'

Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa, che aggiunge: "A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a '...

Guido Crosetto: "So di riunioni di giudici che attaccheranno il governo Meloni. Vogliono fermarci" L'HuffPost

L'intervista a Crosetto: «Gruppi di magistrati contro il governo» Corriere della Sera

Crosetto contro i magistrati: “Opposizione giudiziaria unico pericolo per il governo”

È di nuovo scontro tra politica e mondo giudiziario, con il ministro della Difesa Guido Crosetto che attacca frontalmente i magistrati in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera parlando di ...

Crosetto dice che l’unico pericolo per il governo Meloni è l’opposizione della magistratura

L’unico pericolo che il governo Meloni si trova ad affrontare – che si concretizzerà in vista delle elezioni europee – è quello ...