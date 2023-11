Guida arbitro di Juventus-Inter | un brutto derby d’Italia nei precedenti

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)sarà l’di, partita della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Allianz Stadium. Isarà la ventinovesima partita per Marcocomedei nerazzurri. È la seconda volta in stagione, l’altra è l’ultima non vinta in Serie A: il 2-2 contro il Bologna del 7 ottobre. Nella circostanza assegna (al VAR) un rigore evidente agli ospiti, per un fallo ingenuo di Lautaro Martinez su Lewis Ferguson malamente perso in presa diretta. L’esordio è del 21 dicembre 2011, una vittoria per 4-1 contro il Lecce nel ...