GUARDA | Francesco Camarda | 15 anni | esordisce con il Milan e diventa il giocatore più giovane nella storia della Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 novembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ildell’ACè entrato dalla panchina sabato sera contro la Fiorentina inndo ilpiùcompetizione. L’attaccante è entrato a sostituire Luka Jovic a sette minuti dalla fine a San Siro e ha esordito in prima squadra in rossonero all’età di 15e 260 giorni. Batte Wisdom Amey del Bologna, che in precedenza deteneva il record dipiù...