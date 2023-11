(Di domenica 26 novembre 2023) Il ministro della Difesa al Corriere della Sera: "L'opposizione giudiziaria è l'unico pericolo per il". E avvisa: "Temo attacchi da qui alle Europee"

L'attacco del ministro Crosetto: "Ci sono gruppi di magistrati contro il governo"

Guido Crosetto , ministro della Difesa, è appena tornato da Gerusalemme. Oggi al Corriere della Sera parla a tutto tondo, sia della questione israeliana che del governo Meloni , attaccando la ...

L'intervista a Crosetto: «Gruppi di magistrati contro il governo» Corriere della Sera

L'attacco del ministro Crosetto: «Ci sono gruppi di magistrati contro il ... Open

"Gruppi di magistrati contro il governo"

Il ministro della Difesa al Corriere della Sera: "L'opposizione giudiziaria è l'unico pericolo per il governo". E avvisa: "Temo attacchi da qui alle Europee" ...

Indagati quattro terroristi per l’attacco alla Sinagoga di Roma del 1982

I magistrati parigini, che in primavera in un maxi-summit si ... ha raccontato come entrambi gli attentatati siano stati compiuti praticamente da uno stesso gruppo. I nomi che ricorrono nei due blitz ...