Gratta e vinci | il regalo arriva con un anno di anticipo | subito fuori

Leggi su ilveggente

(Di domenica 26 novembre 2023), sembrava una giornata come tante ma il meglio doveva ancora venire: la fortuna viaggia con 365 giorni di. Fateci caso: la fortuna ha un grandissimo tempismo.sempre, o quasi, al momento giusto, quando più c’è bisogno di lei e del suo preziosissimo aiuto. Lo dimostra la storia di quest’uomo – che i funzionari della lotteria hribattezzato Mr. M. – i cui particolari strimbalzando di qua e di là per un motivo ben preciso, che scopriremo a breve. AnsaFoto – ilveggente.itTutto è successo nell’Illinois, più precisamente a Chicago, dove vive il fortunato protagonista di questo incredibile racconto. L’uomo, un meccanico industriale di 68 anni, nei giorni scorsi si è recato come di consueto all’Harlem Food and Liquors di Harwood Heights, un negozio che ...