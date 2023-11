Grande Fratello | Massimiliano Varrese vuole tornare insieme a Valentina Melis | “Potrei essere pronto a ricominciare | sono sempre stato innamorato”

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 novembre 2023) Da quandoha ricevuto la visita della figlia Mia, accompagnata dall’ex compagna, ha palesato la volontà di poter ricucire il legame con la madre di sua figlia. Dopo la ventunesima puntata del, l’attore ha dichiarato didi, con la quale ha avuto nel 2017, dopo tre anni, la piccola Mia. Nelle ultime ore, parlando con Marco Maddaloni, ha ammesso di sperare in un ritorno con l’ex compagna: Diciamo che in fondo al cuore spererei in un miracolo di ritorno. Dopo che mifatto tre mesi di riflessione qua, ho capito cose su me stesso e su di lei....