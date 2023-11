Grande Fratello | Beatrice Luzzi chiede a Perla Vatiero | “Ti vuoi distrarre o vuoi riconquistare Mirko?” La risposta spiazza

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 novembre 2023) Nella Casa delha confessato adi non voler riavvicinarsi aBrunetti. Ieri sera, l’attrice ha consigliato a: “Stai qua, spingi, in tutti i sensi. Spingi, in tutti i versi. Ti vedo giustamente trattenuta…Lo so che è il tuo carattere, però ce l’hai. Non hai più tempo per smaltire, ormai hai smaltito. Mo devi rilanciare, capito? Vediamo che sai fare“. Dal canto suo, l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di non essere “una che si lascia andare molto facilmente, poi dipende…Non voglio fare guai, basta“. Ecco, quindi, chele ha chiesto: “Tu tio lo...