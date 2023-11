Grande distribuzione sempre più grande

Leggi su panorama

(Di domenica 26 novembre 2023) Non solo cibi e «soliti» prodotti, oggi i supermercati offrono servizi di ogni tipo: dalla finanza alla sanità, dalle assicurazioni ai viaggi. Un’evoluzione, resa necessaria dall’e-commerce, che dagli Stati Uniti si sta diffondendo in Europa e in Italia. Il modello è quello americano. Così come dagli Stati Uniti abbiamo adottato la realtà dei «mall», i grandi centri commerciali dove andare a passare il tempo libero oltre che a fare acquisti, da Oltreoceano importiamo il concetto che nel supermercato si trovano sì generi alimentari e prodotti per la casa e per la persona, ma anche servizi di vario tipo: da quelli sanitari e per gli animali da compagnia, alle assicurazioni, ai viaggi, all’intrattenimento, ai pagamenti, alla logistica. Lo spettro all’offerta è ampio e si sta arricchendo velocemente. A fronte della concorrenza spietata dell’e-commerce, dove con un clic si trova e si può ...