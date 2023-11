Grande affluenza a Palazzo Mazzarino a Palermo per Frida Kahlo

(Di domenica 26 novembre 2023) Mostra di: Un viaggio emozionale per conoscere la donna, viverla e comprenderne l’essenza, la sua forza, il suo coraggio, il suo talento e il suo infinito amore. Folla delle grandi occasioni e tanto interesse di pubblico aper la mostra “Virtual- Multimedia- Photo Experience” dedicata a. Visitabile nell’affascinante sede di

Pompieri per un giorno : grande affluenza per l’Open Day al Comando VV.F. di Caserta

Grande affluenza per DV Games e Ghenos Games al Lucca Comics & Games 2023

La prima pietra del nuovo ospedale alla presenza del principe ereditario

... infatti, nel capoluogo arrivò il principe ereditario Umberto, accolto conentusiasmo dai ... Il tempo magnifico aveva contribuito alladelle rappresentanze che giungevano da ogni parte ...

Grande affluenza ai convegni ANAPI organizzati in occasione del ... ANAPI

“Questo non è amore 2023”, grande affluenza e interesse per il ... quotidianodellumbria.it

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: manifestazioni in Puglia

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: anche in Puglia, come nel resto d'Italia, sono stete decine le manifestazioni. Cortei silenziosi ...

Rovigo. Il centro commerciale La Fattoria festeggia i 25 anni, grande festa con Elisabetta Gregoraci e Cristiano Malgioglio

ROVIGO - Venticinque anni e non sentirli. Il centro commerciale La Fattoria ha festeggiato il compleanno con una festa in grande stile, segnata da tanta musica e dal taglio di una maxi ...