Gp Abu Dhabi | Verstappen chiude dominando | Leclerc secondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Maxha conquistato anche l'ultimo Gp della stagione, sul circuito di Abuil tre volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles. Sul podio la Mercedes di George Russell, quarto Sergio Perez per una penalità. Decima l'altra "rossa" di Carlos Sainz. Missione incompiuta, invece, per quel che riguarda la classifica costruttori: la Ferrariin terza posizione. Nel Gp di Abula Rossa non è riuscita a recuperare quattro punti alla Mercedes in virtù delle posizioni maturate nell'ultima gara con il terzo posto di Russell e il nono di Hamilton. "È stata una stagione incredibile, ero un po' emozionato nel giro di rientro, è stata l'ultima volta su una macchina che mi ha dato tantissimo. Sono molto fiero di aver vinto anche l'ultima gara, è stata una ...