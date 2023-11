GP Abu Dhabi | F1 | la stagione si chiude come si era aperta | primo Verstappen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) È calato ufficialmente il sipario sul Mondiale 2023 della Formula 1. Unacompletamente dominata dalla Red Bull che ha piazzato sul trono dei piloti, nuovamente, Maxvincendo, anche grazie ai punti portati nella cascina austriaca da Sergio Perez, il titolo dedicato ai Costruttori. Cosa è successo in questo ultimo appuntamento ospitato dal tracciato di Yas Marina? Il GP Abudi F1 è stato dominato e vinto dal solito campione del mondo olandese che alla guida della sua vettura numero uno ha generato il vuoto alle sue spalle prendendosi la palma di vincitore di questa contesa. Il fenomeno dei Paesi Bassi ha tagliato il traguardo, anche, dei mille giri al comando in una sola. Numeri da capogiro. Secondo posto per un buon Charles Leclerc su Ferrari che non ha potuto fare nulla, ...