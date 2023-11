Golf | Min Woo Lee conquista l’Australian PGA Championship 2023 | Pietro Bovari chiude 29°

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Conclusione vincente per Min Woo Lee nelPGAsponsorizzato Fortinet. Il venticinquenne di Perth, quest’anno quinto allo US Open,il suo terzo torneo sul DP World Tour e punta decisamente verso l’alto: salirà attorno al numero 33 del mondo a partire da domani. Per lui conferma nell’ultimo giro con -3 e score totale di -20 (64 66 66 68) al Royal QueenslandClub di Brisbane, in Australia. Tenuto a distanza il giapponese Riyuka Hoshino, cheal secondo posto con un ritardo di tre colpi. Terzo a -16 uno dei migliori elementi presenti nel Queensland, il veterano Marc Leishman, che rinfoltisce un parco partecipanti anche piuttosto ricco. E la definizione è adeguata, poiché al quarto posto c’è Curtis Luck ancora in quota casalinga, ma al ...