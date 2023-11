Gnocchi di barbabietola | facili | veloci e buonissimi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 novembre 2023) Glisono un primo molto richiesto a casa mia, soprattutto dai piccoli! Piacciono per quel loro colore vermiglio allegro e insolito, per il loro gusto delicato e io adoro prepararli perché non solo sono semplicissimi, ma rappresentano un pieno di vitamine, sali minerali, e carboidrati. Vi state chiedendo come sia possibile concentrare tutto questo ben di Dio in un unico boccone? Il trucco risiede negli ingredienti di questa ricetta! Vitamine e sali minerali sono garantiti dalla presenza della, che regala loro anche quella bella sfumatura violacea. I carboidrati della farina e gli amidi delle patate completano il quadro! Manca qualcosa? Eh sì, non ho citato le uova, inutile farlo, non ci sono! Incredibile? Invece è proprio così, non servono! Il risultato è un primo leggero e davvero digeribile. Per prepararlo al volo utilizzo la ...