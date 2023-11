Gli ucraini ci insegnano l’amore per l’Europa | dice Pina Picierno

Leggi su linkiesta

(Di domenica 26 novembre 2023)è stata la prima politica italiana a chiedere pubblicamente l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Una battaglia politica a cui la vice presidente del Parlamento europeo crede fortemente e che ribadisce sul palco del Teatro Parenti, in occasione della quinta edizione de Linkiesta Festival: «Alcide De Gasperiva: “non basteranno le costruzioni istituzionali, alserve il soffio vitale”. Lo stesso che vediamo nell’Ucraina e che noi abbiamo smarrito.è stata tragicamente distratta e me ne vergogno. Abbiamo tanto da farci perdonare per non aver colto al tempo la richiesta di Europa lanciata nell’Euromaidan. Li abbiamo snobbati e dobbiamo un risarcimento morale agliche ciper ...