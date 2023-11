Giustizia | Tabacci | ' Crosetto? Si inventano nemici immaginari per coprire incapacità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Dopo l'umiliazione del parlamento nella funzione legislativa al ritmo di 4-5 decreti legge con relativi voti di fiducia al mese, ora il governo attacca l'autonomia della magistratura con le parole in libertà del ministro". Così il presidente nazionale di Centro Democratico Bruno. "Quello di cui parla peraltro tecnicamente si chiama golpe. E se fosse una cosa seria da un ministro della Difesa ci si attenderebbero misure conseguenti, non chiacchiere. Invece temo proprio che siamo solo alle chiacchiere in libertà. L'unica verità è che sanno di essere inadeguati, temono di implodere in un altro 2011, e siper non ammettere che non sanno governare. Insomma, come diceva mia nonna, 'mette le mani avanti per non cadere indietro'”.