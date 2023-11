Giustizia | Renzi | ' Crosetto non parla a caso | ma perché Meloni ha bloccato riforma?**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggievoca un'attenzione speciale di parte della magistratura nei confronti della politica. Se il Ministro della Difesa dice certe cose, sicuramente none il suo ragionamento va preso sul serio". Così Matteosui social. "Il problema diperò non sono i giustizialisti di sinistra che subito lo attaccano a testa bassa. No, il Ministro ha un problema grande come una cosa nella sua coalizione. La riforma della giustizia è sparita dal radar per volontà di Giorgia. Il vittimismo del Governo si scontra con la realtà: loro fanno interviste ma non fanno riforme. La vera domanda è: caro Guido,lahala riforma? Di cosa avete paura?".