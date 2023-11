(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La sensazione è che questo Governo sia molto bravo nei proclami e poco con le leggi in gazzetta ufficiale. Giorgiainladellae vediamo chi è davvero garantista e chi no! Fatti, non chiacchiere". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

Manovra ed emendamenti, zitti e buoni nella maggioranza Non il leghista Massimiliano Romeo

Ma il ministro dellaCarlo Nordio frena: "Prima c'è il premierato, non possiamo ingolfare ... Gli emendamenti sono quasi tutti a prima firma Matteo Renzi e Raffaellache ieri nel premier ...

Ultimo'ora: Giustizia: Paita (Iv), 'Meloni porti riforma in aula' La Svolta

Giustizia: Paita (Iv), ‘Meloni porti riforma in aula’ La Sicilia

Giustizia: Paita (Iv), ‘Meloni porti riforma in aula’

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La sensazione è che questo Governo sia molto bravo nei proclami e poco con le leggi in gazzetta ufficiale. Giorgia Meloni porti in aula la riforma della giustizia e vediam ...

Ok al codice rosso contro le violenze: inasprite le pene e faro sui "reati spia"

Via libera bipartisan, l’opposizione non presenta emendamenti. Fi: "Un bel segnale per gli italiani". Ma il Pd continua con la polemica: non c’è prevenzione ...