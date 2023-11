Giustizia | Bonelli | ' da Crosetto parole intimidatorie per coprire fallimenti governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Dire che ilMeloni deve preoccuparsi solo dell'opposizione dei magistrati come ha fatto, e' eversivo ed intimidatorio:non un'opinione politica perché e' l'affermazione di un ministro della Repubblica che, invece di denunciare alle autorità competenti quello di cui è a conoscenza, fa dichiarazioni in libertà". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. "Questo e' un esecutivo che governa con 5 decreti legge al mese e conseguenti fiducie, calpestando la Costituzione, i cui esponenti divulgano segreti amministrativi e dispongono delle ferrovie italiane per far fermare i treni a piacimento nella stazione più favorevole a loro. Sono gli italiani che devono temere - prosegue- da questoche salva ...