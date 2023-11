Giulia | Turetta ritorna in Italia | ufficializzata data interrogatorio

Leggi su notizie

(Di domenica 26 novembre 2023) MorteCecchettin, il killer Filippoto in: nel frattempo è stataladel suo. Gli ultimi aggiornamenti di questa orribile vicenda La Germania, pochi giorni fa, ha dato il suo definitivo “via libera” in merito all’estradizione di Filippo. Il killer della poveraCecchettin, nella giornata di ieri, èto in. In questo momento si trova nel carcere di Montorio di Verona. L’assassino è entrato scortato dai carabinieri nell’istituto penitenziario. Ad attenderlo il suo avvocato, Giovanni Caruso. Mentre la direttrice del carcere, Francesca Gioieni, ha ribadito ai giornalisti che stanno lavorando su questa vicenda, ...