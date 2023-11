Giulia | i valori e gli opposti estremismi La versione di Merlo

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) Le grandi, positive e incoraggianti, manifestazioni promosse da molte organizzazioni del mondo femminile e femminista hanno indubbiamente scosso il nostro Paese dopo la tragica e drammatica vicenda legata al brutale assassinio della povera. Manifestazioni che si sono svolte in tutto il Paese con una grande partecipazione popolare e che, comunque sia, hanno avuto il grande merito di richiamare l’attenzione attorno a un tema che non può più essere sottovalutato. È cioè, quello della libertà e del rispetto delle donne. Sempre e in qualsiasi momento. Ora, per evitare che questa coscienza critica e questo grande senso di responsabilità duri lo spazio di un mattino e poi rischi di essere nuovamente travolto dalle singole emergenze e quindi destinato nell’arco di poco tempo ad essere dimenticato, forse è opportuno che da parte delle forze politiche, dei movimenti ...